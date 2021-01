Pd e 5 Stelle, ormai è amore. Per Panarari il Conte-ter conviene anche alla destra (Di domenica 31 gennaio 2021) La selva oscura della maggioranza, immediatamente dopo la prima tornata di esplorazione, appare sempre più caotica. L’occhio attento dell’osservatore, quindi, “non deve tralasciare di notare la componente tattica che sta muovendo gli equilibri”. Il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle mantengono in qualche modo una linea di coerenza: allineati e coperti con Conte. L’opposizione è spaccata e il leader di Italia Viva Matteo Renzi alza la posta sui temi, confermando comunque, come prospettiva, le urne non prima del 2023. “Il Movimento 5 Stelle – analizza Massimiliano Panarari, sociologo della comunicazione, saggista e docente universitario – è la forza imprescindibile per l’altissima rappresentatività parlamentare ma, nei fatti, risulta essere un pachiderma statico”. L’accostamento zoomorfo è funzionale a ... Leggi su formiche (Di domenica 31 gennaio 2021) La selva oscura della maggioranza, immediatamente dopo la prima tornata di esplorazione, appare sempre più caotica. L’occhio attento dell’osservatore, quindi, “non deve tralasciare di notare la componente tattica che sta muovendo gli equilibri”. Il Partito democratico e il Movimento 5mantengono in qualche modo una linea di coerenza: allineati e coperti con. L’opposizione è spaccata e il leader di Italia Viva Matteo Renzi alza la posta sui temi, confermando comunque, come prospettiva, le urne non prima del 2023. “Il Movimento 5– analizza Massimiliano, sociologo della comunicazione, saggista e docente universitario – è la forza imprescindibile per l’altissima rappresentatività parlamentare ma, nei fatti, risulta essere un pachiderma statico”. L’accostamento zoomorfo è funzionale a ...

