Napoli, Di Canio: “Gattuso è stato toccato nell’animo, è troppo genuino” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paolo Di Canio ha commentato le dichiarazioni amare di Gennaro Ivan Gattuso, lamentatosi del trattamento riservatogli da Aurelio De Laurentiis, reo di non averlo protetto a dovere dalle critiche esterne. L’ex attaccante della Lazio ha analizzato la complessa situazione relativa al tecnico del Napoli, vittorioso ai danni del Verona di Ivan Juric. Di seguito le parole di Di Canio, rilasciate durante Sky Calcio Club: “Gattuso non è stato toccato nell’orgoglio personale, ma nell’animo. Lui è troppo puro, troppo genuino, ma non è un novello e comprende le situazioni. Se dovesse vincere le prossime 5 partite, credo che lui possa fare una scelta genuina, che riguarda i rapporti umani. Questo è un ambiente di ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Paolo Diha commentato le dichiarazioni amare di Gennaro Ivan, lamentatosi del trattamento riservatogli da Aurelio De Laurentiis, reo di non averlo protetto a dovere dalle critiche esterne. L’ex attaccante della Lazio ha analizzato la complessa situazione relativa al tecnico del, vittorioso ai danni del Verona di Ivan Juric. Di seguito le parole di Di, rilasciate durante Sky Calcio Club: “non ènell’orgoglio personale, ma. Lui èpuro,, ma non è un novello e comprende le situazioni. Se dovesse vincere le prossime 5 partite, credo che lui possa fare una scelta genuina, che riguarda i rapporti umani. Questo è un ambiente di ...

