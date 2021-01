Monopoli | grave infortunio a Currarino | fratture scomposte multiple al volto

(Di domenica 31 gennaio 2021) Oggi unincidente di gioco si è verificato durante il match di Serie C tra il Catania e il. A farsi male è stato il calciatore del club pugliese Michelecolpito da una gomitata involontaria del difensore catanese Tommaso Silvestri. Lo sfortunato centrocampista ha riportatoalcome riporta il comunicato del club biancoverde e sarà operato a Bari:A seguito di uno scontro di gioco nella partita odierna tra Catania e, il calciatore biancoverde Micheleè stato trasportato presso il Presidio Ospedaliero "Garibaldi Centro" di Catania, dove, gli esami medici effettuati hanno evidenziato delledelle pareti del ...

Oggi un grave incidente di gioco si è verificato durante il match di Serie C tra il Catania e il Monopoli. A farsi male è stato il calciatore del club pugliese Michele Currarino colpito da una gomitat ...Nota ufficiale Calcio Catania Il Calcio Catania è idealmente al fianco del calciatore del Monopoli Michele Currarino, oggi costretto a lasciare il campo anzitempo a causa di un grave infortunio. Il Ca ...