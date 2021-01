L' oroscopo di febbraio 2021 | i segni più fortunati e i meno fortunati

(Di domenica 31 gennaio 2021) L'di. Il primo Mercurio retrogrado delè cominciato il 30 gennaio, il che significa che stenderà una cortina di ferro in un mese che per antonomasia ha le farfalle nello stomaco. Mercurio retrogrado poi si muove nel cielo dell'Acquario, il segno più imprevedibile ed eccentrico dello zodiaco, e durerà fino al 25: dovremo prepararci a tre settimane di pensieri confusionari e dibattiti che confondono le opinioni con i fatti, ma anche aspettarci un periodo di innovazione, di colpi di genio sbalorditivi (anche se a volte poco realistici). Ma attenzione: forse al momento potremmo anche non avere i mezzi per mettere in pratica queste idee, ma ciò non significa che dovranno rimanere a lungo nel cassetto. A parte Mercurio retrogrado, questo mese porterà anche a profonde ...

Soli: se una persona vi attrae, è la giornata giusta per lanciare chiari segnali d'interesse! 31 gennaio 2021 Pesci (20 febbraio- 20 marzo): difficoltà a esprimervi con gli amici... Le previsioni di oggi domenica 31 gennaio, concludono la settimana dell'oroscopo di Paolo Fox: il Cancro dovrà evitare discussioni in ... L'oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 febbraio prevede buone notizie per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che potranno contare adesso sulla posizione di Venere per recuperare in ambito sentimentale ...