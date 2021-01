LoL: Riot Games annuncia i tornei riparatori di Clash (Di domenica 31 gennaio 2021) Tramite comunicato stampa, Riot Games ha annunciato le date dei tornei riparatori di Clash, visti i problemi avuti con i server di LoL nel corso degli appuntamenti precedenti Gli scorsi 16 e 17 gennaio, proprio mentre si tenevano i tornei di Clash, Riot Games ha avuto importanti problemi ai server di LoL. Problemi che non si sono poi risolto spontaneamente e che, in alcune regioni, hanno causato anche l’interruzione del torneo stesso. In particolar modo il 17 gennaio, in RU e TR e in entrambi i giorni in EUW ed EUNE, i partecipanti al torneo si sono trovati ad affrontare problemi generalizzati che, in alcuni casi, hanno comportato l’annullamento del torneo. Riot Games ha ... Leggi su tuttotek (Di domenica 31 gennaio 2021) Tramite comunicato stampa,hato le date deidi, visti i problemi avuti con i server di LoL nel corso degli appuntamenti precedenti Gli scorsi 16 e 17 gennaio, proprio mentre si tenevano idiha avuto importanti problemi ai server di LoL. Problemi che non si sono poi risolto spontaneamente e che, in alcune regioni, hanno causato anche l’interruzione del torneo stesso. In particolar modo il 17 gennaio, in RU e TR e in entrambi i giorni in EUW ed EUNE, i partecipanti al torneo si sono trovati ad affrontare problemi generalizzati che, in alcuni casi, hanno comportato l’annullamento del torneo.ha ...

Riot Games ha annunciato i tornei riparatori di Clash, visti i problemi avuti con i server di LoL nel corso degli appuntamenti precedenti.

Riot Games ha rilasciato League of Legends: Wild Rift, la trasposizione mobile di League of Legends, prevista anche su console. Ecco la nostra recensione, ...

