Justin Timberlake | primo compleanno da papà bis

Justin Timberlake, nato a Memphis il 31 gennaio 1981, spegne quaranta candeline. Per il re del pop, già padre di Silas, 5 anni, si tratta del primo compleanno da papà bis. Lo scorso luglio la moglie Jessica Biel ha dato alla luce un altro bebè, anche se Timberland ha confermato la notizia solo nei giorni scorsi, svelando il nome del piccolo: «Si chiama Phineas, è fantastico. Nessuno in casa sta più dormendo, ma siamo davvero entusiasti». Anche il primogenito Silas: «Vedremo cosa succederà quando lui e il fratellino potranno rincorrersi».

