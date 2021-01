Grottaminarda, Domenico Carrara torna a casa: domani i funerali (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – “Abbiamo sperato fino all’ultimo in un epilogo diverso – afferma con grande dispiacere il Sindaco, Angelo Cobino – Quando mi ha chiamato il Sindaco di Bienno per comunicarmi la notizia, sono rimasto profondamente addolorato. E lo stesso sentimento sta colpendo l’intera comunità di Grottaminarda. Ho sentito immediatamente il bisogno di parlare anche se per pochi secondi, con il papà di Domenico per testimoniargli la nostra solidarietà e vicinanza a nome personale, dell’Amministrazione e di tutti i cittadini di Grottaminarda. Ci uniamo al dolore della famiglia”. domani saranno svolti i funerali del giovane della Valle dell’Ufita. Nella giornata di oggi rientrerà a Grottaminarda la salma di Domenico ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – “Abbiamo sperato fino all’ultimo in un epilogo diverso – afferma con grande dispiacere il Sindaco, Angelo Cobino – Quando mi ha chiamato il Sindaco di Bienno per comunicarmi la notizia, sono rimasto profondamente addolorato. E lo stesso sentimento sta colpendo l’intera comunità di. Ho sentito immediatamente il bisogno di parlare anche se per pochi secondi, con il papà diper testimoniargli la nostra solidarietà e vicinanza a nome personale, dell’Amministrazione e di tutti i cittadini di. Ci uniamo al dolore della famiglia”.saranno svolti idel giovane della Valle dell’Ufita. Nella giornata di oggi rientrerà ala salma di...

