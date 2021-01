Grande Fratello Vip, Alda d’Eusanio squalificata? (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso di una festa nella Casa del Grande Fratello Vip, Alda d’Eusanio ha proninciato una parola che potrebbe costarle la squalifica E’ entrata solo venerdì scorso, ma già lunedì 1 Febbraio (nella nuova puntata in prime time del Grande Fratello Vip) potrebbe essere squalificata: parliamo di Alda d’Eusanio che, ieri sera, nel corso della festa persiana organizzata in onore di Giulia Salemi, ha pronunciato un epiteto offensivo nei confronti delle persone di colore. Dopo lo scivolone della d’Eusanio, che venendo squalificata potrebbe battere addirittura il record di permanenza più breve nel reality a causa di un provvedimento disciplinare che ora appartiene a Stefano Bettarini, in Casa è calato ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso di una festa nella Casa delVip,ha proninciato una parola che potrebbe costarle la squalifica E’ entrata solo venerdì scorso, ma già lunedì 1 Febbraio (nella nuova puntata in prime time delVip) potrebbe essere: parliamo diche, ieri sera, nel corso della festa persiana organizzata in onore di Giulia Salemi, ha pronunciato un epiteto offensivo nei confronti delle persone di colore. Dopo lo scivolone della, che venendopotrebbe battere addirittura il record di permanenza più breve nel reality a causa di un provvedimento disciplinare che ora appartiene a Stefano Bettarini, in Casa è calato ...

GrandeFratello : No, Grande Fratello, io ENTRO! #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - Rina64734531 : RT @103puntifelici: Fedez pubblica per sbaglio cinque secondi della melodia della sua canzone per Sanremo e il Codacons chiede squalifica i… - auroramauraa : RT @103puntifelici: Fedez pubblica per sbaglio cinque secondi della melodia della sua canzone per Sanremo e il Codacons chiede squalifica i… -