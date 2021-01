Governo | Mantero M5S | ' tornare con Renzi clamoroso errore | fiducia? Vedremo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il ritorno alcon"è un". A dirlo, interpellato dall'Adnkronos, è il senatore M5S Matteo. "Sarà inevitabile - osserva il parlamentare ligure - perché è chiaro che senza Iv non ci sono i numeri, ma così ci troveremo ancora sotto il ricatto di un personaggio obnubilato dal suo ego che non rappresenta nessuno nel Paese se non se stesso". Per"ha senso fare un nuovose vi è una visione comune, così sarà un susseguirsi di ricatti e capricci. Meglio andare al voto". A chi gli chiede se voterà laal possibile nuovo esecutivo con iani, il senatore risponde: "come si evolve la situazione".