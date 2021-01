Donna muore col suo bambino dopo un parto cesareo d'urgenza: aperta un'inchiesta (Di domenica 31 gennaio 2021) Donna incinta morta prima del parto, deceduto anche il bambino 19 gennaio 2020 Notte tragica alla clinica Candela. Una Donna di 39 anni, Candida Giammona, è morta assieme al suo bambino dopo un parto ... Leggi su palermotoday (Di domenica 31 gennaio 2021)incinta morta prima del, deceduto anche il19 gennaio 2020 Notte tragica alla clinica Candela. Unadi 39 anni, Candida Giammona, è morta assieme al suoun...

cangelmar : RT @messveneto: Scivola sul ghiaccio e cade per 300 metri: muore sotto gli occhi della compagna. Ecco chi è la vittima: Daniele Martinis, 4… - sxdkemi : @ergiluvs o vedi bene che i defunti di quel cornutuone di tuo padre in quella bucchina rotta in culo donna di facil… - infoitinterno : Donna muore col suo bambino dopo un parto cesareo d'urgenza: aperta un'inchiesta - infoitinterno : Palermo. Muore una donna di 39 anni durante un parto cesareo. Morto anche il bambino - Sport_Fair : Tragedia a #Palermo Donna muore durante il parto insieme al suo neonato -