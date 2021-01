TweetNotizie : Covid, Olivia Newton-John dice no al vaccino: «Non lo farò» - leggoit : Covid, Olivia Newton-John dice no al vaccino: «Non lo farò» - Raffael14504018 : @oldclockend @EugenioCardi Hai ragione.... - Raffael14504018 : @EugenioCardi Meglio Conte???? - cclatwe : @marcotravaglio Il leader più responsabile agli occhi del suo maggiordomo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Olivia

Il Mattino

Newton - John dice che non prenderà il vaccino contro il coronavirus, mentre la figlia Chloe Lattanzi condivide la sua teoria della cospirazione anti - vaxxer in una intervista.Newton - John ha detto che non riceverà il vaccino contro il coronavirus durante una intervista con sua figlia. Nell'intervista a fianco di Chloe Lattanzi, 35 anni, la star di Grease , quando ...Fombio (Lodi), 30 gennaio 2021 -Zanaletti è una storica dottoressa di famiglia della prima zona rossadi febbraio. Ha lavorato a Orio Litta 13 anni e dal 1996 ha lo studio a Fombio. Si occupa di 1500 pazienti di cui ...Olivia Newton-John dice che non prenderà il vaccino contro il coronavirus, mentre la figlia Chloe Lattanzi condivide la sua teoria ...Dottoressa, il territorio, soprattutto in epoca Covid, sta soffrendo carenza di medici di famiglia. Come mai? “Succede perché non sono stati lungimiranti i politici che hanno programmato accessi all'u ...