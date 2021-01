Corsport: Napoli-Parma potrebbe essere decisiva per il futuro di Gattuso (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono tanti, tantissimi i pensieri che si affollano nella testa di Rino Gattuso, il suo futuro non è più scritto come si immaginava qualche tempo fa, ma decisamente in bilico ed è proprio per questo che, scrive il Corriere dello Sport, sarà fondamentale la gara di oggi contro il Parma Ne sono successe tante ed è impossibile negare ch’esista una spaccatura tra De Laurentiis e Gattuso, come pubblicamente certificato da un allenatore che sa di essere da un bel po’ sotto la lente d’ingrandimento, con la sagoma di Rafa Benitez (soprattutto la sua) che si staglia in lontananza De Laurentiis osserverà dall’alto, dalla tribuna di uno stadio vuoto e però pieno di interrogativi che caleranno in una giornata indicativa, forse persino decisiva, per orientarsi sulle scelte immediate e del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono tanti, tantissimi i pensieri che si affollano nella testa di Rino, il suonon è più scritto come si immaginava qualche tempo fa, ma decisamente in bilico ed è proprio per questo che, scrive il Corriere dello Sport, sarà fondamentale la gara di oggi contro ilNe sono successe tante ed è impossibile negare ch’esista una spaccatura tra De Laurentiis e, come pubblicamente certificato da un allenatore che sa dida un bel po’ sotto la lente d’ingrandimento, con la sagoma di Rafa Benitez (soprattutto la sua) che si staglia in lontananza De Laurentiis osserverà dall’alto, dalla tribuna di uno stadio vuoto e però pieno di interrogativi che caleranno in una giornata indicativa, forse persino, per orientarsi sulle scelte immediate e del ...

napolista : Corsport: #NapoliParma potrebbe essere decisiva per il futuro di #Gattuso Il tecnico sa di essere un osservato spe… - CorSport : #Napoli, #Mertens torna in #Belgio: la caviglia fa ancora male ?? - CarleBa83 : @CorSport Vabbè ma Milik è abituato alla guerriglia, stava a Napoli non a Bolzano ???? - CuoreIschitano : CorSport - Il Napoli non farà ritiro in vista del Parma! Ieri giornata libera per tutti dopo i quarti di Coppa It… - NincoSud : Figurati se fosse stato un giocatore del Napoli, titoloni in prima pagina. @CorSport @Gazzetta_it @tuttosport -