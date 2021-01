C’è Posta per Te, i video della puntata di ieri sabato 30 gennaio 2021 su Canale 5 (Di domenica 31 gennaio 2021) C’è Posta per Te, i video della puntata di sabato 30 gennaio 2021: con Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo. sabato 30 gennaio 2021 su Canale 5 è andato in onda l’appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C’è Posta per te. Il programma è una delle colonne portanti del sabato sera di Canale 5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti difficilmente realizzabili da altri programmi Mediaset (oltre Tu si Que Vales). Il terzo appuntamento con la nuova stagione era previsto intorno alle 21:25 su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nella puntata di ieri di C’è ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 31 gennaio 2021) C’èper Te, idi30: con Gianni Morandi e Nicolò Zaniolo.30su5 è andato in onda l’appuntamento settimanale con il people show di Maria De Filippi, C’èper te. Il programma è una delle colonne portanti delsera di5, e di tutta Mediaset, riuscendo a totalizzare ascolti difficilmente realizzabili da altri programmi Mediaset (oltre Tu si Que Vales). Il terzo appuntamento con la nuova stagione era previsto intorno alle 21:25 su5, con Maria De Filippi alla conduzione. Nelladidi C’è ...

Gazzetta_it : #Roma #Zaniolo a 'C'è posta per te' regala a un tifoso le scarpe... dell'infortunio - masi_anaibaf : RT @lifede_: Perché nessuno mi porta Paul e Clez a c'è posta per te. - zazoomblog : Ascolti tv sabato 30 gennaio: Affari tuoi C’è posta per te Cattivissimo me - #Ascolti #sabato #gennaio: #Affari - infoitcultura : Da Caltagirone a C’è Posta per Te, tradimento su Instagram perdonato dal marito (VIDEO) - infoitcultura : Francesco rifiuta la madre Anna a C’è posta per te: “Non ti voglio bene quanto vorresti” -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Etoricoxib Intermedio Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay