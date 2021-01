Calciomercato Juventus, Mandragora al Torino (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Torino ha chiuso la trattativa Mandragora che era stato acquistato lo scorso 3 ottobre a titolo definitivo dalla Juventus per 10,7 milioni e lasciato in prestito gratuito all’Udinese per la stagione 2020/2021 con opzione anche per la stagione successiva. Secondo Gianluca Di Marzio la trattativa si è conclusa e nelle prossime ore usciranno i comunicati per capire le cifre, dovrebbe trattarsi di un prestito. LEGGI ANCHE: Juventus, furto in casa durante la partita Ma dopo Mandragora un altro bianconero entra nel mirino del Torino che cerca di rinforzarsi ancora con l’obiettivo di raggiungere un salvezza tranquilla ed uscire fuori dalla zona calda della classifica. Il neo tecnico Nicola ha le idee chiare ed ha dato mandato alla dirigenza granata di cercare giocatori funzionali al suo ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilha chiuso la trattativache era stato acquistato lo scorso 3 ottobre a titolo definitivo dallaper 10,7 milioni e lasciato in prestito gratuito all’Udinese per la stagione 2020/2021 con opzione anche per la stagione successiva. Secondo Gianluca Di Marzio la trattativa si è conclusa e nelle prossime ore usciranno i comunicati per capire le cifre, dovrebbe trattarsi di un prestito. LEGGI ANCHE:, furto in casa durante la partita Ma dopoun altro bianconero entra nel mirino delche cerca di rinforzarsi ancora con l’obiettivo di raggiungere un salvezza tranquilla ed uscire fuori dalla zona calda della classifica. Il neo tecnico Nicola ha le idee chiare ed ha dato mandato alla dirigenza granata di cercare giocatori funzionali al suo ...

