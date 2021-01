Aifa concede il via libera al vaccino AstraZeneca

(Di domenica 31 gennaio 2021) Viaal. L’ha approvato ildi, che potrà essere utilizzato anche in Italia. L’agenzia del farmaco ha inoltre dato il viaper la somministrazione dela tutte le fasce di età, seguendo la stessa strada di Ema, l’agenzia europea dei medicinali. Tra le raccomandazioni poste in allegato all’autorizzazione, viene indicato come preferibile utilizzare ilnegli under 55 o comunque maggiorenni, perché sulle persone nelle fasce di età più anziane ci sono meno dati certi., infatti, nei suoi studi clinici ha valutato un numero minore di anziani. Al ministero e alle Regioni spetterà ora inserire nella campagna vaccinale il nuovo ...

via libera al vaccino AstraZeneca, Aifa infatti ha dato il suo Ok per la somministrazione del vaccino. Da valutare le fasce di età ...Via libera anche per le fasce più fragili, oltre i 55 anni, ma l'Agenzia del Farmaco raccomanda, in questi casi, di privilegiare Pfizer e Moderna che vantano maggiore efficacia ...