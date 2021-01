Zona gialla, dall’1 febbraio riaprono i musei: è stata la chiusura più lunga dalla Seconda guerra mondiale. Ma a Milano si rimanda ancora (Di sabato 30 gennaio 2021) La maggior parte dell’Italia si tinge di giallo e tra le novità dell’allentamento delle restrizioni ci sarà la riapertura dei musei. dall’1 febbraio ripartiranno i musei e i parchi archeologici nelle Regioni che da arancioni diventeranno gialle (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Lazio e Calabria), che si aggiungono a quelli di Toscana, Campania, Basilicata e Molise che già avevano riaperto al pubblico dal 18 gennaio. La ripartenza era stata decisa dal Dpcm del 14 gennaio. A comunicare la riapertura dopo quella che è stata la pausa più lunga dalla Seconda guerra mondiale – 88 giorni, quasi 3 mesi – è il ministero per i Beni e le Attività ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) La maggior parte dell’Italia si tinge di giallo e tra le novità dell’allentamento delle restrizioni ci sarà la riapertura deiripartiranno ie i parchi archeologici nelle Regioni che da arancioni diventeranno gialle (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Lazio e Calabria), che si aggiungono a quelli di Toscana, Campania, Basilicata e Molise che già avevano riaperto al pubblico dal 18 gennaio. La ripartenza eradecisa dal Dpcm del 14 gennaio. A comunicare la riapertura dopo quella che èla pausa più– 88 giorni, quasi 3 mesi – è il ministero per i Beni e le Attività ...

Sponsor 'Avevamo ragione le due settimane di zona rossa ci consentono di potere passare finalmente alla zona arancione. È chiaro che la zona arancione non è il massimo, noi puntiamo alla zona gialla e perchè no alla fine a quella bianca. Dipende da tutti, dalla responsabilità di ciascuno e di tutti'. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. vbo/r

Dopo piu' di due mesi di stop, tra l'altro, in zona gialla riapriranno anche i musei, nei giorni feriali. Una boccata d'ossigeno per il mondo della cultura, tra i piu' colpiti dalle misure ...

Musumeci: "Avevamo ragione, le due settimane di zona rossa ci consentono di passare alla zona arancione, si è dimezzato il numero dei contagi, si è ridotto il numero delle perdite umane" ...

Bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi aperti con il servizio al tavolo a pranzo per otto italiani su dieci (80%) per un totale di 47,8 milioni di persone che risiedono in regioni classificate in zo ...

