Zingaretti | ' Il nostro unico nome è Conte | basta con gli interessi personali'

buccinicl : Ma quale può essere il valore del leader di un gruppo che dichiara: il nostro capo è il leader dell’altro gruppo ?… - globalistIT : Ora bisognerà capire che ha in testa Renzi #crisidigoverno - Carlo_E_B : @emanuelefelice2 Bravo #Zingaretti, cosi parla un vero leader. Basta con questi comunisti radical chic che si perme… - SalvatoreRosse9 : @GabryContessa La prima cosa che ho affermato, quando il nostro Matteo ha aperto la crisi, è stata: <Pagheranno un… - DottVicidomini : Si farà il governo del presidente e voto a giugno maggio preparatevi io sono felice sarò a Roma ???????? E renzi spaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti nostro

Gazzetta del Sud

A sua volta, il segretario del Pd Nicola, al termine dei colloqui con il presidente ...'Si impone alle forze politiche la necessità di fare in fretta e di dare sicurezza e certezza al...'Si impone alle forze politiche la necessità di fare in fretta e di dare sicurezza e certezza ilPaese'. Lo ha detto il segretario del Pd Nicolaal termine delle consultazioni con Roberto Fico in vista della formazione del nuovo governo. 'Noi faremo di tutto per essere leali e ...Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Il Pd ha indicato 6 punti da cui partire per il programma di fine legislatura: Recovery, riforma del fisco, riforma della giustizia, riforme istituzionali e legge ...“Noi vediamo l’occasione del patto di legislatura come un’occasione non per tornare all’Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese dando agli italiani fiducia e speranza. Noi faremo di tutto ...