Ultime Notizie Roma del 30-01-2021 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 gennaio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il presidente Mattarella affidato al Presidente della Camera fico un incarico esplorativo per verificare se esista una maggioranza in Parlamento a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo risposta che arriverà martedì per il capo dello Stato è doveroso dar vita a presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare per non lasciare il paese esposto agli eventi in questo momento così decisivo per la sua sorte che prevede immediati interventi per affrontare l’emergenza a partire dalle ricoveri nel terzo giorno di consultazioni ieri il MoVimento 5 Stelle Ha ribadito la linea ferma su con te la disponibilità a un confronto per un governo politico a partire dalle forze di maggioranza apertura con te anche da Italia viva nessuna preclusione ren carico se si ...