UFFICIALE – Atalanta, Cristian Romero positivo al covid-19 (Di sabato 30 gennaio 2021) Atalanta, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al covid-19 Tegola per l’Atalanta, che ha riscontrato nelle ultime ore la positività al covid-19 del difensore Cristian Romero. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 30 gennaio 2021), il calciatoreè risultatoal-19 Tegola per l’, che ha riscontrato nelle ultime ore la positività al-19 del difensore. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Atalanta_BC : ?? Due cabine per la sanificazione? delle persone sono state installate al Centro Bortolotti di Zingonia. Fanno part… - DiMarzio : Ufficiale il passaggio del #Papu al #Siviglia - 100x100Napoli : #Romero è già in isolamento. - tuttonapoli : UFFICIALE - Atalanta, Romero positivo al Covid: è asintomatico e salterà la Lazio - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: ??#Atalanta, comunicato ufficiale: #Romero positivo al #Covid_19 | Non ci sarà contro la #Lazio +++ -