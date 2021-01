Serie B, oggi continua la 20a giornata. Il programma (Di domenica 31 gennaio 2021) oggi continua la ventesima giornata di Serie B, da non perdere il big match delle 16.00 tra Spal e Monza. Ecco il programma completo: VENERDI’ 29 GENNAIO L.R. Vicenza-Venezia 0-0 SABATO 30 GENNAIO Ascoli-Brescia 2-1 Empoli-Frosinone 3-1 Entella-Cosenza 1-2 Pordenone-Lecce 1-1 Pisa-Reggiana 1-0 DOMENICA 31 GENNAIOChievo-Pescara alle 15.00 Spal-Monza alle 16.00 Cittadella-Cremonese alle 21.00 LUNEDI’ 1 FEBBRAIO Reggina-Salernitana alle 21.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021)la ventesimadiB, da non perdere il big match delle 16.00 tra Spal e Monza. Ecco ilcompleto: VENERDI’ 29 GENNAIO L.R. Vicenza-Venezia 0-0 SABATO 30 GENNAIO Ascoli-Brescia 2-1 Empoli-Frosinone 3-1 Entella-Cosenza 1-2 Pordenone-Lecce 1-1 Pisa-Reggiana 1-0 DOMENICA 31 GENNAIOChievo-Pescara alle 15.00 Spal-Monza alle 16.00 Cittadella-Cremonese alle 21.00 LUNEDI’ 1 FEBBRAIO Reggina-Salernitana alle 21.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

