Sanremo, Fedez posta su Instagram un frammento della sua canzone: ora rischia l'esclusione (Di sabato 30 gennaio 2021) Fedez potrebbe rischiare l'esclusione dal prossimo Festival di Sanremo . Il rapper ha infatti postato su Instagram una storia, poi eliminata, in cui canta un frammento di 'Chiamami per nome', il brano ...

