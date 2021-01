Sampdoria-Juventus | streaming e tv | dove vedere la Serie A

(Di sabato 30 gennaio 2021)– Come seguire la partita ine tvine in tv: eccovederla– L’incontro tra le due … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ?? Ore 13 ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV! ?? - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - Pall_Gonfiato : #Juventus, le parole di #Chiellini alla vigilia del match contro la #Sampdoria - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Sampdoria-Juventus, Ranieri punta su Quagliarella. Nei bianconeri panch… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Juventus

Il difensore dellaGiorgio Chiellini ha parlato prima del match contro laSEGUI LA DIRETTA Le formazioni(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Keita, Quagliarella. All. Ranieri(4 - 4 - 2): ...Arrivano anche le scelte di Andrea Pirlo per Sampdoria-Juventus, ecco la formazione ufficiale bianconera per la gara del Ferraris ...La diretta di Sampdoria-Juventus, partita di Serie A che si gioca oggi, sabato 30 gennaio, alle ore 18:00 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova ...