Sampdoria Juventus probabili formazioni | c’è Chiesa | sorpresa De Ligt

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 30 gennaio 2021)– Lavola a Genova per sfidare ladi Ranieri. I bianconeri oggi alle 18.00 giocheranno il primo match del girone di ritorno di Serie A. Pirlo dovrà fare ancora a meno di Dybala, ancora ko dopo Juve Sassuolo, inoltre mancherà Kulusevski squalificato. Il tecnico prepara la sfida di oggi ma con un occhio alla Coppa Italia vista la semifinale con l’Inter., chi gioca Pirlo recupera tutti gli indisponibili eccezion fatta per Dybala e lo squalificato Kulusevski: in attacco di nuovo titolare Cristiano Ronaldo insieme a Morata. A centrocampo ci saranno McKennie elarghi, interni Bentancur ed Arthur. Tra i ...