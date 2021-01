Roma | agricoltore ferito alla testa da un colpo di fucile da caccia

(Di sabato 30 gennaio 2021) Stava potando un albero quando untore ha sparato e lo ha colpito. Il fatto che poteva sfociare in tragedia è avvenuto nelle campagne fra Velletri e Cisterna di Latina in via Orti ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma agricoltore

Leggo.it

...che poteva sfociare in tragedia è avvenuto nelle campagne fra Velletri e Cisterna di Latina in via Orti Ginetti in provincia di. A rimanere ferito in maniera non grave è stato undi ...Per un giovane- ha aggiunto - che vive in provincia diè più agevole arrivare ai mercati eccellenti noi, invece, dobbiamo prima farci conoscere e spedire la merce; ciò incide ...Stava potando un albero quando un cacciatore ha sparato e lo ha colpito alla testa. Il fatto che poteva sfociare in tragedia è avvenuto ...Danni alle aziende agricole, incidenti stradali e animali nel centro urbano, questa ormai è la situazione che vivono la maggior parte dei Comuni del Lazio, compresa la città di Roma, con cinghiali che ...