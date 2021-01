Real Madrid | è crisi vera | resta subito in 10 e il Levante passa 1 - 2 Ora Zidane traballa

SuperSportBlitz : #LaLiga – Goal Alert: Real Madrid *1-0 Levante *(Asensio 14‘) #SSFootball - tancredipalmeri : Il Real Madrid addirittura con un comunicato ufficiale definisce ‘rotondamente falsa’ la notizia su Hakimi - CorSport : Tensione #Inter-Real Madrid: c'è #Hakimi in ballo! ?? - Borderline_lvd : @SERDepValencia @carrusel @kike_mateu @La_SER @CIRAOLOvcf @hablemos_defutb @javi_teruel @FranGuaitaSER… - ItaSportPress : Liga, Real Madrid cade in casa battuto dal Levante e primo posto si allontana - -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

(SPAGNA) - Nuovo passo falso per il, che ancora orfano di Zidane , in quarantena a causa del Covid, crolla all'Alfredo Di Stefano contro il Levante . Partita fortemente influenzata dalla prematura espulsione del vice Sergio ...Pesante ko interno per ilcontro il Levante per 2 - 1 nella ventunesima giornata della Liga. A condizionare la gara al minuto 9 l'espulsione nei blancos di Eder Militao. Nonostante l'inferiorita', pero', a passare ...REAL MADRID HAD Eder Militao sent off in a 2-1 defeat by Levante, handing Atletico Madrid the chance to move 10 points clear at the top of La Liga. Zinedine Zidane’s defending champions sit second in ...Ten-man Real Madrid failed to close the gap on leaders Atletico Madrid after falling to a 2-1 defeat to Levante at home on Saturday.