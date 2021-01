Nemesis System di Shadow of Mordor è un brevetto di Warner Bros | nessun altro sviluppatore potrà emularlo

(Di sabato 30 gennaio 2021) Vi ricordate La Terra di Mezzo: L'Ombra die L'Ombra della Guerra? Sono stati due titolie Monolith basati sul mondo del Signore degli Anelli, ma con una trama e personaggi inediti. Il primo titolo uscì cross-gen su PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One e PC, mentre il secondo fu esclusivo current-gen e divennero entrambi parecchio amati dal pubblico e dalla critica, specialmente per una feature speciale: il sistema. Ilpermetteva al protagonista di affrontare nemici speciali, dotati di nomi, caratteristiche e personalità uniche, creando legami eroe/villain mai visti fin'ora in un videogioco. Se tale feature è stata così apprezzata, perché non è stata ripescata da altri sviluppatori? Leggi...

misteruplay2016 : Warner Bros. ha brevettato il Nemesis System di Shadow of Mordor, nessun altro sviluppatore potrà emularlo - Eurogamer_it : #WarnerBros ha brevettato il Nemesis System di #ShadowOfMordor, nessun altro sviluppatore potrà emularlo. - IGNitalia : Il Nemesis System è ufficialmente un brevetto di Warner Bros, e dunque difficilmente lo vedremo utilizzato altrove. -

Ultime Notizie dalla rete : Nemesis System

iCrewPlay.com

Ilpermetteva al protagonista di affrontare nemici speciali, dotati di nomi, caratteristiche e personalità uniche, creando legami eroe/villain mai visti fin'ora in un videogioco. Se ...Mi ha ricordato di come un sistema sociale simile, l'esempio più comparabile è probabilmente ildi Monolith per Shadow of War ,, abbia dato vita a uno dei miei momenti ludici preferiti ...Warner Bros. ha brevettato da tempo il Nemesis System di Shadow of Mordor e Shadow of War, trasformando la feature chiave dell'IP in una sua proprietà.Warner Bros ha annunciato che i server de La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor sono stati chiusi il 14 gennaio.