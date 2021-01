Nek a Verissimo | Ho rischiato di morire dissanguato

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nek, ospite oggi di, ha raccontato di un tragico incidente accaduto lo scorso novembre in cui hadi. Nek lo scorso novembre hadia causa di un grave incidente: il cantante ha raccontato la sua storia adove ha rivelato che mentre maneggiava una sega circolare si è tagliato la mano sinistra, che hadi perdere. Il cantante originario di Sassuolo è stato ospite di Silvia Toffanin nella puntata diin onda oggi, sabato 30 gennaio, su Canale 5 dove, rispondendo alle domande della conduttrice, per la prima volta ha rivissuto l'incidente che lo scorso novembre gli stava costando la funzionalità della mano e la vita stessa. "Mi ...

gossipnewitalia : Il cantante Filippo Neviani in arte Nek, racconta a #Verissimo, il dramma dell'incidente di cui è rimasto vittima.… - katiadiluna16 : Tra poco #Nek con il racconto dello spaventoso incidente #verissimotv #verissimo #gossip #anticipazioni #30gennaio… - soundsblogit : Nek ospite a Verissimo racconta il drammatico momento vissuto - Diregiovani : #Nek ha raccontato a #Verissimo il brutto incidente di cui è stato vittima lo scorso novembre. ?? - CorriereCitta : Nek: chi è, età, carriera, chi è la moglie, figlia, incidente, operazione alla mano, Instagram #Verissimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nek Verissimo

Tutto pronto per un'altra imperdibile puntata diin onda oggi, sabato 31 gennaio, su Canale 5 a partire dalle 16. Tra gli ospiti ci sarà anche il cantante: chi è, età, gli esordi, all'anagrafe Filippo Neviani, è nato a ...ha raccontato al'incidente che lo ha convolto lo scorso autunno, quando si è tagliato la mano con una sega circolareNek ha rivelato di aver seriamente rischiato la vita durante lo scorso mese di novembre. In effetti a suo tempo circolarono ...Un racconto da brivido, quello del cantautore e chitarrista Nek. Una confessione alla trasmissione "Verissimo", in onda domani su Canale 5, ad alto tasso emozione. Il ...