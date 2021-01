Napoli, dopo lo Spezia i complimenti di Adl a Italiano. Gelo con Gattuso (Di sabato 30 gennaio 2021) Napoli, Adl ignora Gattuso e si complimenta con Italiano Secondo quanto riportato dall’edizione odierna si Repubblica, dopo la partita di Coppa Italia vinta dal Napoli … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 30 gennaio 2021), Adl ignorae si complimenta conSecondo quanto riportato dall’edizione odierna si Repubblica,la partita di Coppa Italia vinta dal… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

OptaPaolo : 00:09 - Le rete di Hirving #Lozano è stata la più rapida nella storia del Napoli in Serie A (dopo 9 secondi). L'ult… - ZZiliani : Siamo il solo paese al mondo in cui gli arbitri la fanno talmente grossa che la stessa AJA non li designa più, anch… - robertosaviano : Dopo 15 anni di nuovo le mie riflessione sul @corrmezzogiorno: Sud, scenario post-Covid e nuovo sindaco di Napoli..… - NapoliBrasile : RT @nargpoli: 'Prima il Napoli, poi? Il Napoli, dopo il Napoli e finalmente il Napoli..' - blogaccioBlog : @mara_carfagna Onorevole, c'è bisogno di una candidatura di tendenza per sottrarre Napoli alla decadenza sinistra d… -