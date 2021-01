LIVE Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: Kevin Fischnaller 7°, Dominik è out! Comanda Loch, alle 15.03 la seconda manche (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamo alle ore 15.03 per la seconda manche del singolo maschile. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi. 1 Felix Loch Ger 48.803 2 Roman Repilov Rus a 2 millesimi 3 Max Langenhan Ger a 88 4 Johannes Ludwig Ger a 152 5 Semen Pavlichenko Rus a 190 6 David Gleirscher Aut a 2157 Kevin Fischnaller Ita a 373 8 Jonas Mueller Aut a 375 9 Tucker West Usa a 396 10 Wolfgang Kindl Aut a 398 21 Leon Felderer Ita a 80331 Lukas Gufler Ita a 1.967OUT Dominik Fischnaller Ita 13.57 Gli atleti che stanno partendo con gli ultimi numeri non si stanno inserendo nelle prime 25 posizioni. A questo punto ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00 Vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamoore 15.03 per ladel singolo maschile. Grazie per la cortese attenzione, a più tardi. 1 FelixGer 48.803 2 Roman Repilov Rus a 2 millesimi 3 Max Langenhan Ger a 88 4 Johannes Ludwig Ger a 152 5 Semen Pavlichenko Rus a 190 6 David Gleirscher Aut a 2157Ita a 373 8 Jonas Mueller Aut a 375 9 Tucker West Usa a 396 10 Wolfgang Kindl Aut a 398 21 Leon Felderer Ita a 80331 Lukas Gufler Ita a 1.967OUTIta 13.57 Gli atleti che stanno partendo con gli ultimi numeri non si stanno inserendo nelle prime 25 posizioni. A questo punto ...

