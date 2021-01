LIVE Inter-Benevento, Serie A calcio in DIRETTA: Conte sceglie Perisic sulla fascia sinistra, Inzaghi punta su Lapadula! (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 Lautaro Martínez non trova il gol in Serie A da quattro partite, tuttavia l’attaccante dell’Inter ha realizzato sette reti in 13 presenze contro squadre neopromosse nella competizione, inclusa la sua unica tripletta nel torneo, contro il Crotone il 3 gennaio scorso. 20.11 Il Benevento è reduce dal pareggio casalingo contro il Torino: 2-2, subito in pieno recupero. 20.08 Ecco le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte Benevento (3-5-2): Montipò; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari, Lapadula. All. Inzaghi F. 20.05 ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 Lautaro Martínez non trova il gol inA da quattro partite, tuttavia l’attaccante dell’ha realizzato sette reti in 13 presenze contro squadre neopromosse nella competizione, inclusa la sua unica tripletta nel torneo, contro il Crotone il 3 gennaio scorso. 20.11 Ilè reduce dal pareggio casalingo contro il Torino: 2-2, subito in pieno recupero. 20.08 Ecco le formazioni ufficiali:(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini,; Lukaku, Lautaro Martinez. All.(3-5-2): Montipò; Caldirola, Glik, Barba; Depaoli, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari, Lapadula. All.F. 20.05 ...

