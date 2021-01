Il presidente di Janssen: 'A breve il nostro vaccino, una sola dose efficace all'85%' (Di sabato 30 gennaio 2021) Un nuovo vaccino sarà presto presentato ed entrerà a far parte del giro delle somministrazioni: ad annunciarlo è Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia, che ... Leggi su globalist (Di sabato 30 gennaio 2021) Un nuovosarà presto presentato ed entrerà a far parte del giro delle somministrazioni: ad annunciarlo è Massimo Scaccabarozzi,e amministratore delegato diItalia, che ...

CarloBianconi7 : RT @PieraBelfanti: Il presidente di Janssen: 'A breve il nostro vaccino, una sola dose efficace all'85%' - PieraBelfanti : Il presidente di Janssen: 'A breve il nostro vaccino, una sola dose efficace all'85%' - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'Se altri vaccini' anti-Covid 'arriveranno all'approvazione in tempi rapidi, come AstraZeneca, Janssen e altri 16 vaccin… - sofonisba55 : RT @ultimenotizie: 'Se altri vaccini' anti-Covid 'arriveranno all'approvazione in tempi rapidi, come AstraZeneca, Janssen e altri 16 vaccin… - ultimenotizie : 'Se altri vaccini' anti-Covid 'arriveranno all'approvazione in tempi rapidi, come AstraZeneca, Janssen e altri 16 v… -