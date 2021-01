IA etica: il grande progetto a Davos (Di sabato 30 gennaio 2021) L’IA etica potrebbe levigare le ineguaglianze e permettere uno sviluppo sostenibile a lungo termine, ecco perchè si è formata un’alleanza scientifica.L’IA ha generato un’ondata di nuove opportunità. Basti pensare ai miglioramenti nel campo sanitario o al miglioramento dei trasporti. Il problema è che la nuova tecnologia ha suscitato polemiche sul riconoscimento facciale, sul processo decisionale Leggi su periodicodaily (Di sabato 30 gennaio 2021) L’IApotrebbe levigare le ineguaglianze e permettere uno sviluppo sostenibile a lungo termine, ecco perchè si è formata un’alleanza scientifica.L’IA ha generato un’ondata di nuove opportunità. Basti pensare ai miglioramenti nel campo sanitario o al miglioramento dei trasporti. Il problema è che la nuova tecnologia ha suscitato polemiche sul riconoscimento facciale, sul processo decisionale

McMee13 : @axiokers Il topo parla e fa lezioni di etica. Sei un grande...peccato che ti stai pisciando in viso, con le tue pa… - Foy84 : Scontro etica/portafoglio. Comprare lo sbattitore in negozietto (un carissimo Kenwood quando x l'uso che ne farei m… - claire_cocteau : @Isx33I A me interessava più la questione sociologica retrostante a un’azione aggregativa. Sondare quali sono i pri… - Quotidianinet : Storia Gandhi, la 'grande anima' che fermò l'Impero britannico #storia #etica #nonviolenza - GitVicenza : RT @Valori_it: Il più grande fondo d’investimenti del mondo, BlackRock, possiede ancora asset legati al solo settore del carbone per un val… -