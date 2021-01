Hulk torna in Brasile: «Sono a casa, grazie all’Atletico Mineiro» (Di sabato 30 gennaio 2021) Hulk è tornato in Brasile, vestirà la maglia dell’Atletico Mineiro Hulk Paraiba lascia la Cina e torna in patria, in Brasile. L’attaccante, attraverso i suoi profili social, ha commentato la sua scelta di giocare per l’Atletico Mineiro. «Il club mi ha dato l’opportunità di giocare nel mio Paese dopo tanti anni. L’Atletico Mineiro ha una delle migliori strutture al mondo. Questo è un club fantastico con molti fan appassionati e entusiasmanti. Li ripagherò sicuramente del loro amore con più gol che potrà e con tanta voglia di vincere. Sono venuto qui per diventare un campione. Voglio sentire il grido degli spalti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021)to in, vestirà la maglia dell’AtleticoParaiba lascia la Cina ein patria, in. L’attaccante, attraverso i suoi profili social, ha commentato la sua scelta di giocare per l’Atletico. «Il club mi ha dato l’opportunità di giocare nel mio Paese dopo tanti anni. L’Atleticoha una delle migliori strutture al mondo. Questo è un club fantastico con molti fan appassionati e entusiasmanti. Li ripagherò sicuramente del loro amore con più gol che potrà e con tanta voglia di vincere.venuto qui per diventare un campione. Voglio sentire il grido degli spalti». Leggi su Calcionews24.com

