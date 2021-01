Governo: Zingaretti, 'prevalga bene comune, programma di fine legislatura' (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito al presidente Fico la disponibilità del Pd a contribuire con grande determinazione alla scrittura di un programma di fine legislatura per l'Italia". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro della delegazione dem con il presidente Roberto Fico. Un "lavoro collegiale" con la "maggioranza che ha sostenuto Conte nel suo secondo mandato e quelle forze che hanno dato la fiducia sia alla Camera che al Senato". Questo "compito e obiettivo di costruire un programma di fine legislatura crediamo sia in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di guardare al futuro con speranza e fiducia". "Quello che abbiamo sempre fatto in questi mesi e anche ora, è far prevalere il bene ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo ribadito al presidente Fico la disponibilità del Pd a contribuire con grande determinazione alla scrittura di undiper l'Italia". Lo dice il segretario del Pd, Nicola, al termine dell'incontro della delegazione dem con il presidente Roberto Fico. Un "lavoro collegiale" con la "maggioranza che ha sostenuto Conte nel suo secondo mandato e quelle forze che hanno dato la fiducia sia alla Camera che al Senato". Questo "compito e obiettivo di costruire undicrediamo sia in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di guardare al futuro con speranza e fiducia". "Quello che abbiamo sempre fatto in questi mesi e anche ora, è far prevalere il...

