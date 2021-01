Fonseca: “Dzeko? Non ne voglio parlare ora. Vediamo la prossima settimana” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. Mirante e Mkhitaryan saranno titolari? “Mirante no, Mkhitaryan sì”. Quando tornerà a utilizzare Dzeko in gruppo? “Io capisco la vostra curiosità, ma è un tema di cui non voglio parlare ora. Vediamo la prossima settimana”. Pellegrini sarà capitano da qui alla fine? “Non è tempo neanche per parlare di questo, dobbiamo focalizzarci sulla partita che sarà difficile”. La vicenda Dzeko ha destabilizzato il gruppo? “La partita con lo Spezia dice tutto in questo senso”. Sul Verona: “I loro numeri non dipendono solo dal loro portiere, i numeri dicono che loro sono i migliori a difendere in questo momento. Sono forti e giocano uomo contro ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Verona. Mirante e Mkhitaryan saranno titolari? “Mirante no, Mkhitaryan sì”. Quando tornerà a utilizzarein gruppo? “Io capisco la vostra curiosità, ma è un tema di cui nonora.la”. Pellegrini sarà capitano da qui alla fine? “Non è tempo neanche perdi questo, dobbiamo focalizzarci sulla partita che sarà difficile”. La vicendaha destabilizzato il gruppo? “La partita con lo Spezia dice tutto in questo senso”. Sul Verona: “I loro numeri non dipendono solo dal loro portiere, i numeri dicono che loro sono i migliori a difendere in questo momento. Sono forti e giocano uomo contro ...

angelomangiante : Sarebbe stato difficile spiegare la cessione di Dzeko al piccolo David. Fossi Pinto, andrei ora con il piccolo Dav… - angelomangiante : Bloccata la trattativa per lo scambio dei prestiti tra Dzeko-Sanchez. Manca l'accordo economico. Tiago Pinto sta… - FBiasin : Dunque: #Pinto è a Milano per liberarsi di #Dzeko così da agevolare #Fonseca e nel contempo incontra #Allegri che… - testagrigia : Oggi in conferenza un #Fonseca sorridente anche nelle domande su #Dzeko. Un buon segno? Secondo me sì. #Roma - lazio_magazine : ROMA - Fonseca: 'Il caso Dzeko destabilizzante? Parlano i fatti, niente speculazioni' -