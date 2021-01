Brexit: Barnier, ‘su erasmus porta resta aperta’ (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda erasmus, si, è vero, ripiango molto la decisione britannica di uscire del programma erasmus: non hanno accettato la nostra proposta di prorogarlo per altri sette anni, fino al 2027. Preferiscono costruire un programma concorrente. Comunque, la porta rimane aperta se cambiano idea. Siamo pronti anche ad un accordo speciale”. Ad affermarlo è Michel Barnier, negoziatore capo europeo per l’uscita del Regno Unito dalla Ue nel corso di un’intervista a Rai Radio1 a Caffè Europa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 30 gennaio 2021) Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Per quanto riguarda, si, è vero, ripiango molto la decisione britannica di uscire del programma: non hanno accettato la nostra proposta di prorogarlo per altri sette anni, fino al 2027. Preferiscono costruire un programma concorrente. Comunque, larimane aperta se cambiano idea. Siamo pronti anche ad un accordo speciale”. Ad affermarlo è Michel, negoziatore capo europeo per l’uscita del Regno Unito dalla Ue nel corso di un’intervista a Rai Radio1 a Caffè Europa. L'articolo CalcioWeb.

