Sampdoria, Ferrero: “La Juventus non mi ha mai cercato per Quagliarella” (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se c’è fiducia per il rinnovo di Quagliarella? Vediamo. Certo che c’è fiducia. La Juventus mi ha cercato? No. Non mi ha chiamato nessuno”. Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero rispondendo ad alcune domande legate al futuro di Fabio Quagliarella e al possibile rinnovo del capitano dei blucerchiati, che alcuni giorni fa sembrava essere finito nel mirino della Juventus, prossima avversaria dei doriani. E sul mercato: “Se faremo qualcosa da qui alla fine? Se c’è da fare qualcosa. Vediamo. La squadra sta bene, se si potrà rafforzare e far felici i miei tifosi lo farò”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) “Se c’è fiducia per il rinnovo di? Vediamo. Certo che c’è fiducia. Lami ha? No. Non mi ha chiamato nessuno”. Così il presidente dellaMassimorispondendo ad alcune domande legate al futuro di Fabioe al possibile rinnovo del capitano dei blucerchiati, che alcuni giorni fa sembrava essere finito nel mirino della, prossima avversaria dei doriani. E sul mercato: “Se faremo qualcosa da qui alla fine? Se c’è da fare qualcosa. Vediamo. La squadra sta bene, se si potrà rafforzare e far felici i miei tifosi lo farò”. SportFace.

