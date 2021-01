Rino Gattuso, "perché nessuno lo dice? Non mi dimetto". Clamoroso sfogo, caos a Napoli (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Sono quattro anni che alleno in Serie A e sono alla quarta semifinale, ma nessuno lo dice". Rino Gattuso si è sfogato al termine della partita vinta dal suo Napoli per 4-2 contro lo Spezia in Coppa Italia. "Io non mi dimetto - ha subito chiarito l'allenatore, messo in discussione dopo le sconfitte con la Juventus in Supercoppa e con il Verona in campionato - di Padre Pio ce n'è uno. Sto buttando il sangue per il Napoli: io sto qua e penso di saper fare il mio lavoro. Per me stiamo facendo bene. Se poi al presidente non va bene, sono un dipendente e mi manda via". In particolare Gattuso è apparso deluso per le tante critiche ricevute negli ultimi giorni: "Lavoro e poi verrò giudicato dai risultati. Sembra che non abbiamo fatto niente... Se ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) "Sono quattro anni che alleno in Serie A e sono alla quarta semifinale, malo".si è sfogato al termine della partita vinta dal suoper 4-2 contro lo Spezia in Coppa Italia. "Io non mi- ha subito chiarito l'allenatore, messo in discussione dopo le sconfitte con la Juventus in Supercoppa e con il Verona in campionato - di Padre Pio ce n'è uno. Sto buttando il sangue per il: io sto qua e penso di saper fare il mio lavoro. Per me stiamo facendo bene. Se poi al presidente non va bene, sono un dipendente e mi manda via". In particolareè apparso deluso per le tante critiche ricevute negli ultimi giorni: "Lavoro e poi verrò giudicato dai risultati. Sembra che non abbiamo fatto niente... Se ...

