Monir chiede suggerimenti alla Chef stellata Karime Lopez… ma Barbieri non ci casca e lo rimette in riga

Per l'Invention Test di ieri, è arrivata nelle cucine di MasterChef Italia una grande ospite: Karime Lopez, la giovane Chef messicana che Massimo Bottura ha voluto alla guida della Gucci Osteria, in piazza della Signoria a Firenze, e che a nemmeno un anno dall'apertura ha guadagnato la prima stella Michelin (unica donna tra i 30 nuovi stellati italiani). Durante la prova, la Chef passava tra le postazioni per dare suggerimenti agli aspiranti Chef all'opera: al suo arrivo davanti a Monir, 29enne di origini marocchine che vive a Bevagna (Perugia), Chef Barbieri ha colto qualcosa negli occhi del concorrente… Davanti ai fornelli, i concorrenti ancora in gara sono sempre meno e riescono a vedere sempre più vicino il

