Milan, Calhanoglu è guarito dal Covid (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hakan Calhanoglu è guarito dal Coronavirus: lo ha annunciato il fantasista turco del Milan via Instagram. Una buona notizia per il tecnico rossonero Stefano Pioli che potrà avere a disposizione il calciatore in vista della trasferta di Bologna. La positività al Covid è stata annunciata il 17 gennaio e senza il suo ritorno per il match contro i felsinei erano in ballottaggio tLeao, Mandzukic, Krunic e Daniel Maldini. Ma adesso Pioli non ha più dubbi.caption id="attachment 860213" align="alignnone" width="3000" Calhanoglu (Getty Images)/captionembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKobU1ILVIN/" ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di venerdì 29 gennaio 2021) Hakandal Coronavirus: lo ha annunciato il fantasista turco delvia Instagram. Una buona notizia per il tecnico rossonero Stefano Pioli che potrà avere a disposizione il calciatore in vista della trasferta di Bologna. La positività alè stata annunciata il 17 gennaio e senza il suo ritorno per il match contro i felsinei erano in ballottaggio tLeao, Mandzukic, Krunic e Daniel Maldini. Ma adesso Pioli non ha più dubbi.caption id="attachment 860213" align="alignnone" width="3000"(Getty Images)/captionembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CKobU1ILVIN/" ITA Sport Press.

