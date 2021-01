Massari castiga Masterchef | solo un concorrente riesce a replicare un suo dolce

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Aè andata in onda la puntata più attesa della stagione, di tutte le stagioni. Quella che vede sul trono, grande protagonista, il maestro Iginio. Nessuna esterna ieri sera, ma uno skill test temutissimo, iniziato con una prova scelta dal Maestro in persona. “Ricordatevi chenon èuna scuola nell’arte della cucina, ma anche scuola di vita”: ha detto il pasticcere più famoso d’Italia, severo ma giusto. Locatelli è andato ben oltre: “Ci avete fatto fare una figura pessima. Questo è imperdonabile”. Su 11 aspiranti chef,uno, Maxwell, è riuscito a portare a termine la prova e ad andare all’assaggio di fronte a, con una perfetta sfera di cioccolato a contenere una porzione di tiramisù. Una grande prova per il giornalista e scrittore ...