Lo spettro delle divisioni settarie sulle proteste in Libano

Nel nord del Libano sono riprese le proteste contro il governo e le nuove misure imposte per contrastare la diffusione del coronavirus nel Paese. In particolare, i manifestanti chiedono l'erogazione di sussidi per far fronte alle restrizioni e all'acuirsi della crisi economica. A partire dall'11, in Libano è stato infatti dichiarato lo stato di emergenza InsideOver.

Antiche ville, boschi, orti, ruderi: luoghi poco frequentati, ai quali in tempo di pandemia si possono aggiungere anche ...

Mentre i bilanci delle squadre sono in sofferenza a causa della pandemia, fra mancati introiti da botteghino ed emergenza stipendi, rischiano di non essere sufficienti gli introiti da diritti tv per g ...

