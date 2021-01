Latitante serbo scovato in un albergo di Napoli | scatta l’arresto

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (NA) – I Carabinieri della sezione radiomobile dihanno arrestato Sevkija Hadzovic, 66ennedomiciliato nel campo rom in via Circumvallazione Esterna, a, e già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale dilo scorso 1° dicembre: da allora Hadzovic aveva fatto perdere le sue tracce. Il 66enne, che dovrà scontare 4 anni e 9 mesi di reclusione in carcere, è stato ritenuto responsabile di svariati furti aggravati, di ricettazione e di tentata estorsione commessi a, Roma e Ancona. I Carabinieri lo hannola scorsa notte in una Giugliano in Campania (), in via San Francesco a Patria. Hadzovic è stato portato al ...

I carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato - in forza a un provvedimento emesso dal tribunale di napoli - Hadzovic Sevkija, 66enne serbo domiciliato presso il campo rom in via circumvallazione esterna di napoli e già noto alle forze dell'ordine.