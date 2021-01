La pandemia ferma l'Orologio dell'Apocalisse a 100 secondi dalla fine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Covid-19 ha fermato il Doomsday clock, l’Orologio dell’Apocalisse nato nel 1947 su iniziativa degli scienziati della rivista Bulletin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago. Le lancette sono infatti ferme a 100 secondi dalla mezzanotte, proprio come lo erano nel 2020. A deciderlo, lo scorso 27 gennaio, è stato lo stesso Bulletin of the Atomic Scientists. Come ha spiegato il gruppo internazionale di 20 esperti (inclusi 13 premi Nobel), la scelta di tenere la lancetta a 100 secondi dalla mezzanotte è dovuta alla pandemia, che ha mostrato l’imprepazione dei singoli Paesi e del sistema internazionale globale “a gestire le emergenze globali. Troppo spesso i governi hanno abdicato alle loro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il Covid-19 hato il Doomsday clock, l’nato nel 1947 su iniziativa degli scienziatia rivista Bulletin of the Atomic Scientists’Università di Chicago. Le lancette sono infatti ferme a 100mezzanotte, proprio come lo erano nel 2020. A deciderlo, lo scorso 27 gennaio, è stato lo stesso Bulletin of the Atomic Scientists. Come ha spiegato il gruppo internazionale di 20 esperti (inclusi 13 premi Nobel), la scelta di tenere la lancetta a 100mezzanotte è dovuta alla, che ha mostrato l’imprepazione dei singoli Paesi e del sistema internazionale globale “a gestire le emergenze globali. Troppo spesso i governi hanno abdicato alle loro ...

