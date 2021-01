Germania, PIL in calo del 5,3% nel 2020 (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il PIL della Germania rimane praticamente invariato nel quarto trimestre del 2020 rispetto al trimestre precedente, crescendo soltanto dello 0,1%, secondo la stima dell’Ufficio federale di statistica (Destatis). Dopo la storica flessione del 9,7% nel secondo trimestre del 2020, l’economia tedesca si è ripresa in estate (+ 8,5% nel terzo trimestre), mentre negli ultimi tre mesi dell’anno il processo di ripresa è rallentato a causa della seconda ondata di coronavirus e di un altro lockdown imposto a fine anno. Su anno il dato corretto per gli effetti del calendario segna un -2,9% dopo il -3,9% rilevato nel terzo trimestre dell’anno. Le stime di consensus erano per una contrazione del 3,4%. Secondo l’Ufficio federale di statistica, il calo del PIL corretto per il calendario è stato del 5,3% nell’intero ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 29 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il PIL dellarimane praticamente invariato nel quarto trimestre delrispetto al trimestre precedente, crescendo soltanto dello 0,1%, secondo la stima dell’Ufficio federale di statistica (Destatis). Dopo la storica flessione del 9,7% nel secondo trimestre del, l’economia tedesca si è ripresa in estate (+ 8,5% nel terzo trimestre), mentre negli ultimi tre mesi dell’anno il processo di ripresa è rallentato a causa della seconda ondata di coronavirus e di un altro lockdown imposto a fine anno. Su anno il dato corretto per gli effetti del calendario segna un -2,9% dopo il -3,9% rilevato nel terzo trimestre dell’anno. Le stime di consensus erano per una contrazione del 3,4%. Secondo l’Ufficio federale di statistica, ildel PIL corretto per il calendario è stato del 5,3% nell’intero ...

