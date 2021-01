Ferrari, chiusi i test a Fiorano. Mekies: 'Gran voglia di cominciare' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è chiusa oggi, con Mick Schumacher al mattino e Callum Ilott nel pomeriggio, la cinque giorni di test organizzati dalla Ferrari a Fiorano con la SF71H del 2018. Nel corso della settimana la squadra ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Si è chiusa oggi, con Mick Schumacher al mattino e Callum Ilott nel pomeriggio, la cinque giorni diorganizzati dallacon la SF71H del 2018. Nel corso della settimana la squadra ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, chiusi i test a #Fiorano. #Mekies: “Grande voglia di cominciare la stagione” - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, chiusi i test a #Fiorano. #Mekies: “Grande voglia di cominciare la stagione” - Gazzetta_it : #Ferrari, chiusi i test a #Fiorano. #Mekies: “Grande voglia di cominciare la stagione” - giornaleradiofm : F1: chiusi i test Ferrari a Fiorano, 7 piloti per 1.500 km: (ANSA) - ROMA, 29 GEN - Si è chiusa oggi, con Mick Schu… - RaiSport : ?? #F1: chiusi i test #Ferrari a #Fiorano, 7 piloti per 1.500 km #MickSchumacher: 'Ogni chilometro in macchina è pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari chiusi Ferrari, chiusi i test a Fiorano. Mekies: 'Gran voglia di cominciare'

Quest'ultimo si è congedato dalla Ferrari Driver Academy con l'esordio al volante di una vettura di Formula 1 a 30 anni di distanza dal padre Jean. Il bilancio " In totale la SF71H ha percorso oltre ...

F1: chiusi i test Ferrari a Fiorano, 7 piloti per 1.500 km

Quest'ultimo si è congedato dalla Ferrari Driver Academy con l'esordio al volante di una vettura di Formula 1 a 30 anni di distanza dal padre Jean. In totale la SF71H ha percorso oltre 500 giri, pari ...

Ferrari, chiusi i test a Fiorano. Mekies: “Gran voglia di cominciare la nuova stagione” La Gazzetta dello Sport F1: chiusi i test Ferrari a Fiorano, 7 piloti per 1.500 km

(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Si è chiusa oggi, con Mick Schumacher al mattino e il collaudatore Callum Ilott nel pomeriggio, la cinque giorni di test organizzati dalla Scuderia Ferrari a Fiorano con la SF7 ...

Ferrari: Ilott chiude la cinque giorni di Fiorano

Il pilota di Oxford ha completato il lavoro che la Scuderia Ferrari ha svolto con i suoi piloti impegnati sulla SF71H. Callum ha percorso 52 giri senza commettere errori: il collaudatore del Cavallino ...

Quest'ultimo si è congedato dallaDriver Academy con l'esordio al volante di una vettura di Formula 1 a 30 anni di distanza dal padre Jean. Il bilancio " In totale la SF71H ha percorso oltre ...Quest'ultimo si è congedato dallaDriver Academy con l'esordio al volante di una vettura di Formula 1 a 30 anni di distanza dal padre Jean. In totale la SF71H ha percorso oltre 500 giri, pari ...(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Si è chiusa oggi, con Mick Schumacher al mattino e il collaudatore Callum Ilott nel pomeriggio, la cinque giorni di test organizzati dalla Scuderia Ferrari a Fiorano con la SF7 ...Il pilota di Oxford ha completato il lavoro che la Scuderia Ferrari ha svolto con i suoi piloti impegnati sulla SF71H. Callum ha percorso 52 giri senza commettere errori: il collaudatore del Cavallino ...