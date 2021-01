F2, Nissany in DAMS assieme ad Armstrong (Di venerdì 29 gennaio 2021) La F2 continua il percorso di definizione della line up ufficiale per il 2021, con Roy Nissany che viene annunciato come compagno di Marcus Armstrong in DAMS. Il pilota franco-israeliano ottiene quindi la conferma di rimanere nella serie cadetta per il secondo anno consecutivo, dopo la passata esperienza in Trident. Sarà l’anno del riscatto per il pilota nato a Tel Aviv nel 1994? F2 Nissany DAMS, un salto in avanti Il pilota di scuola Williams nel 2020 ha corso con il team Trident, con sede a Grisignano di Zocco, in seguito alla parentesi del 2018 con Campos Racing. Nella stagione appena passata purtoppo i risultati sono stati deludenti, con Nissany che si è trovato a guidare una vettura non certo competitiva rispetto a quelle degli avversari. Ecco dunque che il passaggio in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) La F2 continua il percorso di definizione della line up ufficiale per il 2021, con Royche viene annunciato come compagno di Marcusin. Il pilota franco-israeliano ottiene quindi la conferma di rimanere nella serie cadetta per il secondo anno consecutivo, dopo la passata esperienza in Trident. Sarà l’anno del riscatto per il pilota nato a Tel Aviv nel 1994? F2, un salto in avanti Il pilota di scuola Williams nel 2020 ha corso con il team Trident, con sede a Grisignano di Zocco, in seguito alla parentesi del 2018 con Campos Racing. Nella stagione appena passata purtoppo i risultati sono stati deludenti, conche si è trovato a guidare una vettura non certo competitiva rispetto a quelle degli avversari. Ecco dunque che il passaggio in ...

