Crisi di governo, ultime notizie. Renzi dice no al reincarico a Conte: ipotesi mandato esplorativo a Fico. Oggi per Mattarella consultazioni con centrodestra e M5S (Di venerdì 29 gennaio 2021) Crisi di governo, le ultime notizie di Oggi 29 gennaio Crisi DI governo NEWS – Si chiude Oggi il giro di consultazioni indetto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per venire a capo della Crisi di governo aperta con le dimissioni del premier Giuseppe Conte. In serata il Capo dello Stato dovrebbe comunicare quale strada verrà intrapresa. L'ipotesi di un reincarico a Conte ha perso quota nelle ultime ore, dopo che ieri il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha fatto trapelare la sua contrarietà. Renzi auspica un mandato ...

