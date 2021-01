Carlotta Dell’Isola è malata? Il doloroso retroscena (Di venerdì 29 gennaio 2021) Carlotta Dell’Isola è malata? Nel corso delle scorse puntata del Gf Vip non è sfuggito un piccolo particolare: ecco di cosa si tratta. foto facebookTorna il Grande Fratello Vip questa sera in onda su Canale Cinque con una nuova puntata ricca di colpi di scena e tante novità interessanti per i nostri concorrenti che dovranno restare in gioco fino al 1 Marzo, salvo eliminazione. Tra i vipponi in gara ci sta anche una delle ex protagoniste di Temptation Island che giorno dopo giorno sta tirando fuori il carattere e sta diventata una di quelle più amate tra il pubblico tv, a non sfuggire è stato però un piccolo particolare. Il particolare riguarda la sua salute, ci sta infatti tra i telespettatori chi pensa che la giovane abbia qualche malattia. Cerchiamo di capire qualche cosa in più. LEGGI ANCHE>>> ... Leggi su chenews (Di venerdì 29 gennaio 2021)? Nel corso delle scorse puntata del Gf Vip non è sfuggito un piccolo particolare: ecco di cosa si tratta. foto facebookTorna il Grande Fratello Vip questa sera in onda su Canale Cinque con una nuova puntata ricca di colpi di scena e tante novità interessanti per i nostri concorrenti che dovranno restare in gioco fino al 1 Marzo, salvo eliminazione. Tra i vipponi in gara ci sta anche una delle ex protagoniste di Temptation Island che giorno dopo giorno sta tirando fuori il carattere e sta diventata una di quelle più amate tra il pubblico tv, a non sfuggire è stato però un piccolo particolare. Il particolare riguarda la sua salute, ci sta infatti tra i telespettatori chi pensa che la giovane abbia qualche malattia. Cerchiamo di capire qualche cosa in più. LEGGI ANCHE>>> ...

trash_italiano : Ci pensate che la puntata in più del #GFVIP che ci hanno rifilato servirà solo per eliminare Carlotta Dell'Isola? ?? - infoitcultura : Carlotta Dell'Isola spiega perché porta le extension al GF Vip | il doloroso motivo - infoitcultura : Carlotta Dell'Isola | il fidanzato Nello sente la sua mancanza | “È dura” | parla poi della proposta di nozze - damncatra : non so in che altro modo dire quanto mi stia sul cazzo carlotta dell’isola @ n3llo vienitela a prendere per favore #rosmello - damncatra : ma vi rendete conto che carlotta dell’isola uscirà da là dentro con dayane mello come amica? god has favorites #rosmello -

Ultime Notizie dalla rete : Carlotta Dell’Isola GF Vip, Signorini “spoilera” l’uscita di Matilde Brandi? Notizie.it