Camion usato abusivamente per il trasporto merci, autista di bus viola i tempi di guida. Scattano le maximulte (Di venerdì 29 gennaio 2021) MACERATA - La polizia stradale ha effettuato un'attività specifica finalizzata allo screening dei veicoli in circolazione, con lo scopo prioritario di verificare il rispetto della normativa sui tempi ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 29 gennaio 2021) MACERATA - La polizia stradale ha effettuato un'attività specifica finalizzata allo screening dei veicoli in circolazione, con lo scopo prioritario di verificare il rispetto della normativa sui...

commercialeric : New arrival - Nuovo arrivo #ZF #cambio #gearbox #daf #iveco #man #renaulttrucks #truck #camion #usato #ricambi… - cristinascat10 : RT @frabiziovalerio: BENEDETTO SIA IL CAMION CHE HA PORTATO IL CEMENTO CHE HANNO USATO PER COSTRUIRE LA STRADA DOVE STA QUESTO MONUMENTO #c… - anaasio_ : RT @frabiziovalerio: BENEDETTO SIA IL CAMION CHE HA PORTATO IL CEMENTO CHE HANNO USATO PER COSTRUIRE LA STRADA DOVE STA QUESTO MONUMENTO #c… - frabiziovalerio : BENEDETTO SIA IL CAMION CHE HA PORTATO IL CEMENTO CHE HANNO USATO PER COSTRUIRE LA STRADA DOVE STA QUESTO MONUMENTO… - tribuna_treviso : L'INCIDENTE / Il mezzo pesante usato per il trasporto legname è uscito forse a causa del fondo ghiacciato. -